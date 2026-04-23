Mon imagier de bébé

Un imagier sensoriel et coloré pour éveiller la curiosité des tout-petits. Avec ses détails en feutrine et son miroir intégré, ce livre accordéon accompagne bébé dans sa première découverte des animaux. Côté recto, les illustrations sont joyeuses et colorées. Côté verso, les images en noir et blanc stimulent la vision des tout-petits avec des formes et des contrastes forts qu'ils perçoivent dès les premières semaines. Un cadeau de naissance idéal pour regarder, toucher, s'éveiller !