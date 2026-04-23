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#Album jeunesse

Mon imagier de bébé

Scott Barker

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Un imagier sensoriel et coloré pour éveiller la curiosité des tout-petits. Avec ses détails en feutrine et son miroir intégré, ce livre accordéon accompagne bébé dans sa première découverte des animaux. Côté recto, les illustrations sont joyeuses et colorées. Côté verso, les images en noir et blanc stimulent la vision des tout-petits avec des formes et des contrastes forts qu'ils perçoivent dès les premières semaines. Un cadeau de naissance idéal pour regarder, toucher, s'éveiller !

Par Scott Barker
Chez 1, 2, 3 Soleil !

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Auteur

Scott Barker

Editeur

1, 2, 3 Soleil !

Genre

Livres tissu

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Mon imagier de bébé

Scott Barker

Paru le 23/04/2026

12 pages

1, 2, 3 Soleil !

9,95 €

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Scannez le code barre 9782384536740
9782384536740
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