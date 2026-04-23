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Petite grammaire poétique des nuages

Catherine Delvaux, Claire Martha

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Condensés de vapeur d'eau, les nuages, par leur beauté mouvante et leur capacité à flotter dans les cieux, fascinent scientifiques et artistes. Fresque du ciel, ils révèlent la physique de l'atmosphère et rythment la météo. Ce mini-guide explique leur formation, leur classification et leur rôle et présente les 20 nuages essentiels : une grammaire poétique qui donnent des ailes. Voilà un mouton, un lion... et puis voilà que ça revient, ça gonfle, ça s'éclaire. Un souffle les pousse, un autre les dissout. Les nuages, par leur beauté mouvante et leur capacité à flotter dans les cieux, fascinent scientifiques, artistes et curieux. Observer le ciel, c'est entrer dans un univers onirique, mais aussi apprendre à reconnaître les nuages - ; acteurs essentiels du climat de notre planète - ; comprendre comment ils se forment, les classer et découvrir ce qu'ils nous disent de la météo à venir. Alors, envolons-nous là-haut, tout là-haut, et mettons la tête dans les nuages.

Par Catherine Delvaux, Claire Martha
Chez Editions Eugen Ulmer

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Auteur

Catherine Delvaux, Claire Martha

Editeur

Editions Eugen Ulmer

Genre

Météorologie

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Petite grammaire poétique des nuages

Catherine Delvaux, Claire Martha

Paru le 23/04/2026

144 pages

Editions Eugen Ulmer

11,90 €

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