L’écrivain français

A l'heure des comptes exigés par la "mondialisation" , les nations européennes soldent à peu près tout, souveraineté, culture, religion, et langues, bien sûr, la langue française ne pouvant qu'entériner là aussi son déclin, et une langue qui décline ne fait pas que se transformer : il y meurt quelque chose de l'ordre du spirituel, et cette agonie influe sur le corps national autant que sur celui de chacun. Voici une réflexion sur la langue, la littérature, la culture, et la France, d'un écrivain qui se demande ce que c'est que d'écrire dans un pays et dans une langue en voie de décomposition : adonnée à la culture de l'excuse et de la repentance, mais non du pardon, la France oublie le mépris et la force, la critique et la hiérarchie des valeurs, indispensables en littérature comme dans tout le reste.