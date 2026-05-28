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Créer et développer son restaurant

Marc Binet

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De la création à la revente : voici tous les éléments pour réussir l'ouverture d'un restaurant, développer ses activités et, si nécessaire, préparer sa revente. Ce guide se propose de vous fournir l'ensemble des éléments importants relatifs à la création, la gestion, le développement et la revente d'un restaurant. Il a été organisé dans un ordre logique, chaque sujet étant traité dans un chapitre qui lui est propre. Préparation du projet, qualités nécessaires, financement, analyse financière, aides possibles, comptabilité et fiscalité, TVA, emplacement, communication, gestion de la clientèle, locaux, choix de la carte, personnel, fournisseurs, l'accueil, pièges à éviter, gestion des litiges... Tout est très clairement exposé, exemples à l'appui ! Réalisé avec un souci d'objectivité, il s'adresse à des créateurs de première entreprise et des exploitants de restaurants, les fondamentaux qui y sont traités étant valables pour toutes les entreprises de restauration. CREER SON ENTREPRISE AUJOURD'HUI. Les règles de base - Constituer un patrimoine - Profil du nouvel entrepreneur - Créer ou reprendre une affaire - Murs, fonds ou droit au bail - Racheter une société - L'estimation d'une affaire - L'emplacement... PREPARATION DU PROJET. Les démarches avant l'ouverture - Etude financière - Les aides à la création - Le concept & la cuisine - L'environnement commercial - Le choix de la carte - Gestion des marges - La trésorerie - Comptabilité et résultat - Gérer le quotidien - La dynamique commerciale - Les achats et les relations fournisseurs - Hygiène et sécurité - L'administration et ses différents services... EXPLOITER ET DEVELOPPER UN RESTAURANT. Piloter son restaurant - Analyser son chiffre d'affaires - Maîtrisez ses charges - Gérer la TVA - Le personnel - Développer son restaurant - Optimaliser son résultat - Respecter et travailler sa clientèle - L'accueil - La gestion des litiges - La communication - Face à la crise... VENDRE SON RESTAURANT. Quand et pourquoi vendre ? - Préparer la vente - Comment estimer un restaurant ? - Trouver un acheteur - Les précautions à prendre...

Par Marc Binet
Chez Puits Fleuri

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Auteur

Marc Binet

Editeur

Puits Fleuri

Genre

Création d'entreprise

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Créer et développer son restaurant

Marc Binet

Paru le 25/06/2026

Puits Fleuri

29,00 €

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