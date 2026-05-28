L'intelligence artificielle dans l'arène géopolitique

"L'IA dans l'arène géopolitique" montre comment l'IA, loin d'être une simple innovation technique, est devenue une technologie stratégique au coeur des rivalités internationales. Etats-Unis, Chine et Union européenne s'affrontent pour imposer leur vision, mobilisant infrastructures, ressources et entreprises dans une logique de confrontation. L'ouvrage révèle les angles morts de cette lecture géopolitique, tout en soulignant les répercussions concrètes de l'IA dans nos vies quotidiennes. Accessible et éclairant, ce livre offre une clé de compréhension essentielle pour saisir les enjeux d'un monde en mutation où l'IA redessine les rapports de force.