A Saint-Etienne ça se dit comme ça !

150 mots et expressions indispensables pour découvrir le français tel qu'on le parle VRAIMENT à St Etienne ! Le français comme on le parle VRAIMENT à Sainté... mais comme on ne l'a jamais lu, avec des cartes, des illustrations, des infos insolites et plein d'anecdotes surprises à découvrir. Peuchère, fieu, tire-toi d'là, y fait un froid de gaga ! ... Ces mots et expressions stéphanoises racontent l'âme du Forez, les pentes de la ville, la chaleur des bistrots et l'humour bien trempé des Ligériens. De la place du Peuple aux crassiers, en passant par Geoffroy-Guichard, chaque tournure a son histoire, son accent et sa fierté. Plongez dans le parler de Sainté, savoureux mélange de verve ouvrière, de tendresse gouailleuse et d'identité bien marquée. Découvrez une langue authentique, vivante et pleine de caractère - ; comme ses habitants. Allez, viens donc, on va causer gaga !