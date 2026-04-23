Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

A Saint-Etienne ça se dit comme ça !

Olivier Glain, Jean-Luc Epalle

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
150 mots et expressions indispensables pour découvrir le français tel qu'on le parle VRAIMENT à St Etienne ! Le français comme on le parle VRAIMENT à Sainté... mais comme on ne l'a jamais lu, avec des cartes, des illustrations, des infos insolites et plein d'anecdotes surprises à découvrir. Peuchère, fieu, tire-toi d'là, y fait un froid de gaga ! ... Ces mots et expressions stéphanoises racontent l'âme du Forez, les pentes de la ville, la chaleur des bistrots et l'humour bien trempé des Ligériens. De la place du Peuple aux crassiers, en passant par Geoffroy-Guichard, chaque tournure a son histoire, son accent et sa fierté. Plongez dans le parler de Sainté, savoureux mélange de verve ouvrière, de tendresse gouailleuse et d'identité bien marquée. Découvrez une langue authentique, vivante et pleine de caractère - ; comme ses habitants. Allez, viens donc, on va causer gaga !

Par Olivier Glain, Jean-Luc Epalle
Chez Le Robert

|

Auteur

Olivier Glain, Jean-Luc Epalle

Editeur

Le Robert

Genre

Dictionnaires français

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur A Saint-Etienne ça se dit comme ça ! par Olivier Glain, Jean-Luc Epalle

Commenter ce livre

 

A Saint-Etienne ça se dit comme ça !

Olivier Glain, Jean-Luc Epalle

Paru le 23/04/2026

144 pages

Le Robert

13,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782321021520
9782321021520
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie Mort de Séverine Erhel, la chercheuse qui éclairait le débat sur les écrans Les finalistes du Goncourt du Premier Roman 2026 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.