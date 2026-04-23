La papeterie du bonheur

Quand, après une rupture douloureuse, Liz, 39 ans, reprend la papèterie londonienne de son oncle , elle est à mille lieues d'imaginer que sa vie va prendre un nouveau départ. Pour surmonter une rupture douloureuse, Liz, 39 ans, accepte de s'occuper pendant un temps de la boutique londonienne de son vieil oncle, qui vient d'être hospitalisé. Peu à peu, Liz apporte un souffle nouveau à la gamme de la papeterie et fait la connaissance de clients qui, au détour du choix d'un stylo-plume, se laissent aller à des confidences. Ses rencontres avec Ruth, une pasteure au passé difficile, Malcolm, un septuagénaire déprimé qui n'arrive pas à achever son roman, et Erik, l'opticien du quartier, vont lui ouvrir de nouvelles perspectives. Mais les blessures de Liz sont profondes, sera capable d'ouvrir son coeur à ces nouvelles amitiés ?