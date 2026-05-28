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Les petites joies du baptême

Odile Haumonté, by.bm

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Le signe de croix, l'eau de la vie, le vêtement blanc des coeurs purs, la lumière de la foi, l'Eglise qui rassemble le peuple de Dieu... Ce petit livre invite les jeunes enfants à faire attention aux détails de la célébration du baptême chrétien qui fait entrer le nouveau-né dans la grande famille des enfants de Dieu. Guidé par ses parents ou éducateurs, l'enfant apprendra à observer, s'intéresser, admirer, s'émerveiller pour comprendre la joie du baptême qui célèbre l'entrée dans l'Eglise catholique et la nouvelle vie d'enfant de Dieu. Avec ses phrases courtes et simples, ce livre pourra aussi intéresser l'enfant qui commence à lire tout seul. Une jolie collection de petits livres à emporter à la messe. Prochaine parution : Les petites joies de l'hiver, en octobre 2026.

Par Odile Haumonté, by.bm
Chez Pierre Téqui (Editions)

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Auteur

Odile Haumonté, by.bm

Editeur

Pierre Téqui (Editions)

Genre

Baptême

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Les petites joies du baptême

Odile Haumonté, by.bm

Paru le 28/05/2026

12 pages

Pierre Téqui (Editions)

9,90 €

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Scannez le code barre 9782740328224
9782740328224
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