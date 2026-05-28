Les petites joies du baptême

Le signe de croix, l'eau de la vie, le vêtement blanc des coeurs purs, la lumière de la foi, l'Eglise qui rassemble le peuple de Dieu... Ce petit livre invite les jeunes enfants à faire attention aux détails de la célébration du baptême chrétien qui fait entrer le nouveau-né dans la grande famille des enfants de Dieu. Guidé par ses parents ou éducateurs, l'enfant apprendra à observer, s'intéresser, admirer, s'émerveiller pour comprendre la joie du baptême qui célèbre l'entrée dans l'Eglise catholique et la nouvelle vie d'enfant de Dieu. Avec ses phrases courtes et simples, ce livre pourra aussi intéresser l'enfant qui commence à lire tout seul. Une jolie collection de petits livres à emporter à la messe. Prochaine parution : Les petites joies de l'hiver, en octobre 2026.