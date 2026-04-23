Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Le chat qui voulait sauver la bibliothèque

Sosuke Natsukawa

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un conte feel-good plein d'humour et de poésie qui saura séduire tous les amoureux des livres. Nanami Kosaki, treize ans, ne partage pas le même quotidien que ses camarades. Contrainte par son asthme à limiter ses mouvements et ses sorties, elle trouve refuge dans la bibliothèque de son village et se réconforte dans les livres, devenus ses meilleurs amis... jusqu'au jour où, lors d'une de ses visites journalières, Nanami se rend compte que des ouvrages disparaissent des rayons. Du coin de l'oeil, il lui semble apercevoir un homme suspect, dont le comportement furtif ne lui dit rien qui vaille... Mais alors qu'elle se décide à le suivre, apparaît au milieu des livres un chat doué de parole. Les voici partis à l'aventure, sur les traces des livres disparus.

Par Sosuke Natsukawa
Chez Pocket

|

Auteur

Sosuke Natsukawa

Editeur

Pocket

Genre

Littérature japonaise

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le chat qui voulait sauver la bibliothèque par Sosuke Natsukawa

Commenter ce livre

 

Le chat qui voulait sauver la bibliothèque

Sosuke Natsukawa trad. Jean-Baptiste Flamin

Paru le 30/04/2026

224 pages

Pocket

8,40 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266357579
9782266357579
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie Mort de Séverine Erhel, la chercheuse qui éclairait le débat sur les écrans Les finalistes du Goncourt du Premier Roman 2026 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.