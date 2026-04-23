Le chat qui voulait sauver la bibliothèque

Un conte feel-good plein d'humour et de poésie qui saura séduire tous les amoureux des livres. Nanami Kosaki, treize ans, ne partage pas le même quotidien que ses camarades. Contrainte par son asthme à limiter ses mouvements et ses sorties, elle trouve refuge dans la bibliothèque de son village et se réconforte dans les livres, devenus ses meilleurs amis... jusqu'au jour où, lors d'une de ses visites journalières, Nanami se rend compte que des ouvrages disparaissent des rayons. Du coin de l'oeil, il lui semble apercevoir un homme suspect, dont le comportement furtif ne lui dit rien qui vaille... Mais alors qu'elle se décide à le suivre, apparaît au milieu des livres un chat doué de parole. Les voici partis à l'aventure, sur les traces des livres disparus.