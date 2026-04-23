Et ils vécurent heureux malgré tous leurs enfants

Une fois n'est pas coutume : la vérité sort de la bouche des parents ! Une fille en pleine crise d'ado, un mari complètement effacé, un fils parti faire ses études et la routine, toujours cette même routine, pesante, chronophage et déshumanisante. Andrea est au bord de la rupture lorsqu'elle prend connaissance d'un casting pour une singulière téléréalité : La Daron Academy. Ce tout nouveau concept propose de donner enfin la parole aux parents. Sans plus attendre, elle décide de tenter sa chance. Plusieurs parents sont alors sélectionnés pour livrer leur vérité dans un somptueux château, et Andrea fait partie des heureux élus. Loin de la charge mentale du quotidien, la maman bonne à tout faire retrouve la liberté et la légèreté qu'elle avait perdues depuis fort longtemps. Mais alors que la mère de famille s'amuse comme une ado à la télé, Suzanne, sa fille âgée de 16 ans, s'enlise dans un mal-être de plus en plus profond. Il se pourrait bien qu'Andrea soit vite rattrapée par ses responsabilités... Avec sensibilité et humour, Raphaëlle Giordano décrit les tourbillons de la vie d'une femme qui a tout abandonné pour se consacrer à sa famille, et montre que tout adulte est avant tout un enfant qui a grandi.