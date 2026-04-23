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Arthrose, arthrite - je me soigne en cuisinant

Sébastien Czernichow, Jérémie Sellam, Sébastien Richard

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Les professeurs Jérémie Sellam et Sébastien Czernichow livrent leurs conseils pour mettre en place une alimentation anti-rhumatismale et s'associent au chef Sébastien Richard pour proposer 70 recettes adaptées, saines et délicieuses à intégrer dans son quotidien. La douleur des rhumatismes, ce n'est pas une fatalité ! Et si votre meilleure alliée se trouvait dans votre assiette ? Face aux fake news nutritionnelles et aux régimes réputés miracles qui prolifèrent sur les réseaux, les professeurs Jérémie Sellam et Sébastien Czernichow proposent des conseils médicaux pour mettre en place une alimentation adaptée à ces pathologies, illustrée par les 70 recettes saines et délicieuses du chef Sébastien Richard à intégrer dans son quotidien.

Par Sébastien Czernichow, Jérémie Sellam, Sébastien Richard
Chez Solar

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Auteur

Sébastien Czernichow, Jérémie Sellam, Sébastien Richard

Editeur

Solar

Genre

Diététiques

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Arthrose, arthrite - je me soigne en cuisinant

Sébastien Czernichow, Jérémie Sellam, Sébastien Richard

Paru le 30/04/2026

192 pages

Solar

24,95 €

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