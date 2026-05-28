Prières à sainte Faustine

Helena Kowalska (1905-1938), en religion soeur Marie Faustine, est une religieuse et mystique polonaise. Ayant eu des visions représentant des rayons émanant du coeur de Jésus, elle fut surnommée " l'apôtre de la Miséricorde divine ". Elle fut canonisée en 2000. En suivant les étapes majeures de la vie de la sainte telle qu'elles apparaissent dans son Petit journal, l'auteur propose un chemin de progression spirituelle. D'étape en étape, le lecteur est invité à se laisser éclairer et guider par cette sainte avec qui, peu à peu, il noue une amitié spirituelle. Chaque prière est composée de deux parties : la première détaille une phrase du Petit journal de Faustine , la deuxième est une prière adressée à sainte Faustine sur ce thème.