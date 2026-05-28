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La prière : une rencontre avec Dieu

Hilarion Alfeiev

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Fondée sur les enseignements apostoliques et le témoignage de l'Evangile, la pratique de la prière, qu'elle soit personnelle et liturgique, a été tout au long de l'histoire de l'Orient chrétien à la fois enrichie par la pensée et la pratique mystique des Pères du désert et ascétiques, et étudiée par les plus grands théologiens de l'Eglise. C'est sur ce vaste héritage que s'appuie ce livre pour proposer, de manière brève et accessible, les éléments de base de compréhension de ce qu'est la prière, de son but et de son fonctionnement au coeur de la vie chrétienne. Il se veut une aide pratique pour toute personne cherchant à approfondir son expérience de la spiritualité orthodoxe.

Par Hilarion Alfeiev
Chez Salvator

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Auteur

Hilarion Alfeiev

Editeur

Salvator

Genre

Prière et spiritualité

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La prière : une rencontre avec Dieu

Hilarion Alfeiev

Paru le 28/05/2026

136 pages

Salvator

14,90 €

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Scannez le code barre 9782706731082
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