Le droit des obligations

La collection entièrement dédiée à la réussite du CRPFA. Cet ouvrage, entièrement consacré à l' épreuve commune de droit des obligations , est destiné à accompagner les candidats pour réussir les épreuves écrites du CRFPA . Avec une méthodologie détaillée et une bibliographie commentée, des fiches reprenant le programme, sous forme de points d'actualité ou de fiches de synthèse, et des annales corrigés, ce livre contient toutes les clés permettant d'acquérir et de mobiliser ses connaissances pour être prêt le jour J !