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Le droit des obligations

Bénédicte Girard

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La collection entièrement dédiée à la réussite du CRPFA. Cet ouvrage, entièrement consacré à l' épreuve commune de droit des obligations , est destiné à accompagner les candidats pour réussir les épreuves écrites du CRFPA . Avec une méthodologie détaillée et une bibliographie commentée, des fiches reprenant le programme, sous forme de points d'actualité ou de fiches de synthèse, et des annales corrigés, ce livre contient toutes les clés permettant d'acquérir et de mobiliser ses connaissances pour être prêt le jour J !

Par Bénédicte Girard
Chez Editions Dalloz

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Auteur

Bénédicte Girard

Editeur

Editions Dalloz

Genre

Préparation au CRFPA

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Le droit des obligations

Bénédicte Girard

Paru le 23/04/2026

278 pages

Editions Dalloz

38,00 €

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Scannez le code barre 9782247248728
9782247248728
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