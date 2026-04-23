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La note de synthèse

Thibault de Ravel d'Esclapon, Nicolas Kilgus

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La collection entièrement dédiée à la réussite du CRPFA. La note de synthèse est sans doute l'épreuve d'admissibilité qui suscite le plus de questions. Pour y répondre et vous permettre d'être prêt le jour de l'examen, cet ouvrage, rédigé par des auteurs experts de la préparation au CRFPA , contient : - une méthodologie détaillée qui développe, entre autres, les indispensables d'une bonne copie ou encore les écueils à éviter pour comprendre les enjeux de l'exercice et les attentes du jury ; - des sujets intégralement reproduits et corrigés pour parfaire la méthode et s'entraîner efficacement.

Par Thibault de Ravel d'Esclapon, Nicolas Kilgus
Chez Editions Dalloz

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Auteur

Thibault de Ravel d'Esclapon, Nicolas Kilgus

Editeur

Editions Dalloz

Genre

Préparation au CRFPA

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La note de synthèse

Thibault de Ravel d'Esclapon, Nicolas Kilgus

Paru le 23/04/2026

548 pages

Editions Dalloz

38,00 €

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Scannez le code barre 9782247248681
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