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Infamia

Dubreuil Chloe, Dubreuil Chlo?, Chloé Dubreuil

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Prestigieux seigneur de Bretagne, valeureux compagnons d'armes de Jeanne d'Arc à la fin de la guerre de Cent Ans, tel était Gilles de Montmorency-Laval, baron de Rais. Elevé à la dignité de maréchal de France lors du sacre de Charles VII en juillet 1429, il entra plus tard dans la légende sous le surnom de Barbe Bleue. Gilles de Rais avait tout : gloire, honneur, pouvoir, richesses. En lui couvaient cependant de sinistres instincts... Le chevalier se fit alchimiste, invocateur de démons, et... tueur d'enfants. Le plus sanglant tueur d'enfants que la France ait connu. Sous la plume experte de Chloé Dubreuil, qui renouvelle l'exploit de se glisser dans la peau de son personnage principal, Infamia nous donne à entendre Gilles de Rais au terme de son existence. Des mémoires fictives pour suivre l'épopée de cet homme de guerre devenu tueur en série au coeur du XVe siècle.

Par Dubreuil Chloe, Dubreuil Chlo?, Chloé Dubreuil
Chez Lemme Edit

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Auteur

Dubreuil Chloe, Dubreuil Chlo?, Chloé Dubreuil

Editeur

Lemme Edit

Genre

Moyen Age

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Infamia

Dubreuil Chloe, Dubreuil Chlo?, Chloé Dubreuil

Paru le 28/05/2026

412 pages

Lemme Edit

22,00 €

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