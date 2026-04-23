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L'épouse

Victor Dixen

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A Eversand, les fruits commencent à pourrir de l'intérieur. Birdie fait son entrée dans l'une des familles les plus riches d'Amérique - mais aussi l'une des plus toxiques. Orgueil sans bornes et haine rancie façonnent les Rosemore depuis des générations. Aujourd'hui, la dynastie exsangue peine à se perpétuer faute d'héritier et les affaires périclitent. Dans l'ombre, Birdie oeuvre secrètement à saper sa belle-famille. Saura-t-elle tenir son rôle d'épouse modèle assez longtemps pour sauver les victimes des Rosemore ?

Par Victor Dixen
Chez Robert Laffont

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Auteur

Victor Dixen

Editeur

Robert Laffont

Genre

Fantasy

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L'épouse

Victor Dixen

Paru le 13/05/2026

33 pages

Robert Laffont

14,90 €

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