A Eversand, les fruits commencent à pourrir de l'intérieur. Birdie fait son entrée dans l'une des familles les plus riches d'Amérique - mais aussi l'une des plus toxiques. Orgueil sans bornes et haine rancie façonnent les Rosemore depuis des générations. Aujourd'hui, la dynastie exsangue peine à se perpétuer faute d'héritier et les affaires périclitent. Dans l'ombre, Birdie oeuvre secrètement à saper sa belle-famille. Saura-t-elle tenir son rôle d'épouse modèle assez longtemps pour sauver les victimes des Rosemore ?