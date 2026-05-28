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#Roman francophone

Not a reason

Laura Collins

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Ils n'ont rien en commun... sauf un passé qui les a brisés, et une attirance qu'ils refusent d'avouer. En entrant à la Sorbonne, Lou ne rêve pas d'une vie étudiante idéale : elle veut simplement survivre. Orpheline, responsable de son petit frère et coincée dans un foyer toxique, elle avance en silence, déterminée à protéger ce qu'il lui reste. A l'opposé, Nils, héritier d'une famille influente, cache sous son arrogance une douleur profonde qu'il refuse d'affronter. Entre pression familiale, souvenirs qu'il étouffe et besoin maladif de contrôler ses émotions, il ne laisse personne l'approcher... sauf sa soeur. Quand Lou et Nils se rencontrent, le clash est immédiat : ils se provoquent, se défient, se repoussent - mais chacun reconnaît chez l'autre une faille familière. De cours en confrontations, leurs vies s'entremêlent malgré eux, révélant une attirance qu'ils n'avaient pas prévue de gérer. Très vite, une question s'impose : vont-ils se détruire... ou se réparer

Par Laura Collins
Chez Butterfly

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Auteur

Laura Collins

Editeur

Butterfly

Genre

Romance sexy

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Not a reason

Laura Collins

Paru le 28/05/2026

480 pages

Butterfly

19,00 €

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