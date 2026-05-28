Not a reason

Ils n'ont rien en commun... sauf un passé qui les a brisés, et une attirance qu'ils refusent d'avouer. En entrant à la Sorbonne, Lou ne rêve pas d'une vie étudiante idéale : elle veut simplement survivre. Orpheline, responsable de son petit frère et coincée dans un foyer toxique, elle avance en silence, déterminée à protéger ce qu'il lui reste. A l'opposé, Nils, héritier d'une famille influente, cache sous son arrogance une douleur profonde qu'il refuse d'affronter. Entre pression familiale, souvenirs qu'il étouffe et besoin maladif de contrôler ses émotions, il ne laisse personne l'approcher... sauf sa soeur. Quand Lou et Nils se rencontrent, le clash est immédiat : ils se provoquent, se défient, se repoussent - mais chacun reconnaît chez l'autre une faille familière. De cours en confrontations, leurs vies s'entremêlent malgré eux, révélant une attirance qu'ils n'avaient pas prévue de gérer. Très vite, une question s'impose : vont-ils se détruire... ou se réparer