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Le cri des vagues (Tarawa 1943)

Pierre Chareyron

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Au coeur de l'entre-deux-guerres, le Corps des Marines des Etats-Unis élabore patiemment une doctrine révolutionnaire : les opérations amphibies modernes. Lorsque s'ouvre la campagne du Pacifique central, Tarawa devient le premier laboratoire grandeur nature de cette nouvelle manière de faire la guerre. Dans cette bataille fondatrice, les Marines affrontent non seulement une défense japonaise acharnée, mais aussi les limites de leur propre doctrine. Brouillard de guerre, incertitudes tactiques, frictions entre commandements, innovations techniques décisives : Tarawa révèle tout, le meilleur comme le pire, et offre à l'armée américaine une moisson d'enseignements qui façonnera le reste de la guerre du Pacifique. A travers une analyse précise et vivante, du contexte doctrinal à la planification, du déroulement des combats aux retours d'expérience, cet ouvrage plonge au coeur d'une opération emblématique. Il éclaire les ressorts de l'innovation militaire, rappelle la dure réalité du combat amphibie et montre comment, de l'épreuve de Tarawa, émergent les fondations des victoires futures. Un livre essentiel pour comprendre la guerre du Pacifique, l'évolution de l'art opératif américain et la fabrique de la puissance militaire moderne.

Par Pierre Chareyron
Chez L'Escadron Editions

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Auteur

Pierre Chareyron

Editeur

L'Escadron Editions

Genre

questions militaires

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Le cri des vagues (Tarawa 1943)

Pierre Chareyron

Paru le 28/05/2026

200 pages

L'Escadron Editions

19,00 €

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