De neige et de feu : Russie 1812

Au coeur du chaos de la campagne de Russie, l'officier français Horace Dragance lutte pour survivre à la retraite de 1812, où le froid, la faim et les Cosaques déciment la Grande Armée. Traqué par un ennemi implacable, Horace doit s'accrocher à l'espoir et à l'honneur pour échapper à l'abîme blanc qui l'engloutit. Derrière lui, les complots des cours d'Europe s'entrecroisent, et le destin du continent se joue dans l'ombre. Entre neige et feu, courage et désillusion, Horace découvre que la guerre n'achève pas seulement les empires : elle révèle la vérité des hommes. Une fresque historique intense où chaque pas peut être le dernier.