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#Roman francophone

De neige et de feu : Russie 1812

Guillaume Rolet, Rolet Guillaume

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Au coeur du chaos de la campagne de Russie, l'officier français Horace Dragance lutte pour survivre à la retraite de 1812, où le froid, la faim et les Cosaques déciment la Grande Armée. Traqué par un ennemi implacable, Horace doit s'accrocher à l'espoir et à l'honneur pour échapper à l'abîme blanc qui l'engloutit. Derrière lui, les complots des cours d'Europe s'entrecroisent, et le destin du continent se joue dans l'ombre. Entre neige et feu, courage et désillusion, Horace découvre que la guerre n'achève pas seulement les empires : elle révèle la vérité des hommes. Une fresque historique intense où chaque pas peut être le dernier.

Par Guillaume Rolet, Rolet Guillaume
Chez L'Escadron Editions

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Auteur

Guillaume Rolet, Rolet Guillaume

Editeur

L'Escadron Editions

Genre

XIXe siècle

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De neige et de feu : Russie 1812

Guillaume Rolet, Rolet Guillaume

Paru le 28/05/2026

590 pages

L'Escadron Editions

23,00 €

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Scannez le code barre 9782487984134
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