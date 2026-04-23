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La Bible, manuel de subversion

Stéphane Encel

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La Bible n'est pas un livre. C'est une bibliothèque. Un laboratoire d'idées pour aujourd'hui. Face aux grands défis politiques et géopolitiques, face à la crise de sens, face à la perte de repères, face à l'angoisse, il faut en revenir à la source et renouer avec une sagesse millénaire. Tout est dans la Bible, nous dit Stéphane Encel qui, se confrontant aux questions les plus universelles, nous fait découvrir la force des réponses éternelles. Qu'ont à nous dire Adam et Eve, le Déluge et Babel, l'Ecclésiaste et les Prophètes à l'heure où la modernité vacille, où la fuite en avant technologique s'accélère, où se multiplient les conflits et les guerres ? Alors que le monde est chaque jour plus instable et que les civilisations se révèlent à nouveau mortelles, les modèles bibliques, les histoires dramatiques ou providentielles, heureuses ou malheureuses, nous aident à affronter aujourd'hui et à préparer demain. Sous la plume de Stéphane Encel, les grands récits de la Bible redeviennent ce qu'ils ont toujours été : une pensée de rupture, d'une actualité brûlante, livrant les clés pour appréhender la liberté, la loi, le pouvoir, la vie. Terreau vivant d'une incomparable richesse, voici comment les Ecritures nous permettent de penser le monde pour mieux le transformer. Un ouvrage incontournable, lumineux, indispensable. Historien des religions, Stéphane Encel est l'auteur de nombreux ouvrages dont Matrix. En quête de nos futurs et, récemment, aux Editions du Cerf : Le monde selon Orwell et Dieu est-il barbu ? 33 idées reçues sur Dieu et les religions.

Par Stéphane Encel
Chez Cerf

|

Auteur

Stéphane Encel

Editeur

Cerf

Genre

Théologie

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La Bible, manuel de subversion

Stéphane Encel

Paru le 23/04/2026

176 pages

Cerf

20,00 €

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