Le 29e degré du R.E.A.A

Le 29 ? degré du Rite Ecossais Ancien et Accepté, Grand Ecossais de Saint André, occupe une place singulière dans le parcours initiatique. Situé entre l'éclat solaire du 28 ? degré et la puissance transformatrice de l'Action du Kadosch au 30 ? , il demeure pourtant l'un des degrés les plus méconnus et les moins commentés du Rite. Loin d'être une simple étape intermédiaire, ce degré constitue un véritable seuil. Il opère une synthèse intérieure, préparant l'initié au passage de la connaissance contemplative à l'engagement conscient et responsable. Sa symbolique, discrète mais exigeante, structure silencieusement la progression spirituelle et morale du Franc-maçon. Fruit de recherches historiques approfondies, d'un examen attentif des sources rituelles et d'une mise en perspective rigoureuse du Rite, cet ouvrage propose une lecture claire, documentée et exigeante du Grand Ecossais de Saint André. L'auteur y livre un travail de haut niveau, à la fois fidèle à la tradition et éclairant pour la compréhension contemporaine du R. E. A. A. Un livre destiné aux Frères soucieux d'approfondir leur cheminement, et à tous ceux qui souhaitent saisir la cohérence initiatique d'un degré trop souvent relégué dans l'ombre, alors qu'il constitue l'un des pivots silencieux du Rite.