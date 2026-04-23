Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

L'Année sociologique Volume 76 N° 1, 2026

PUF, Xxx

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'Année sociologique, fondée par Emile Durkheim et publiée pour la première fois en 1898, est l'une des plus anciennes revues de sciences sociales et fait partie du patrimoine historique de la sociologie nationale et internationale. Elle est actuellement une revue ouverte, dont le seul principe est la recherche de la précision et de la rigueur scientifique dans la connaissance sociologique. Elle publie principalement des contributions au savoir sociologique empirique, mais aussi des apports à caractère théorique et épistémologique, ainsi que des recherches en histoire des sciences sociales. Elle s'intéresse également à la relation entre la sociologie et les différentes sciences sociales (notamment l'histoire, l'anthropologie, l'économie ou la psychologie). L'Année sociologique, dont la diffusion est assurée sur supports papier et électronique, accueille des travaux de recherche originaux, articles spontanés qui lui sont proposés ou numéros thématiques qui cherchent à faire le point sur l'état d'avancement des différents domaines de la sociologie, ainsi que des comptes rendus critiques, où sont analysés les ouvrages essentiels récents tant français qu'étrangers, intéressant la sociologie générale et les sociologies spécialisées. Revue francophone, elle est ouverte à la publication de textes en anglais.

Par PUF, Xxx
Chez Presses Universitaires de France

|

Auteur

PUF, Xxx

Editeur

Presses Universitaires de France

Genre

Sociologie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'Année sociologique Volume 76 N° 1, 2026 par PUF, Xxx

Commenter ce livre

 

L'Année sociologique Volume 76 N° 1, 2026

PUF, Xxx

Paru le 23/04/2026

Presses Universitaires de France

37,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782130892380
9782130892380
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie Mort de Séverine Erhel, la chercheuse qui éclairait le débat sur les écrans Les finalistes du Goncourt du Premier Roman 2026 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.