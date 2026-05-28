Game Changer

" Je n'ai jamais désiré personne comme ça avant. " Star du hockey, Scott Hunter a appris à vivre derrière une armure. Sur la glace, il incarne la maîtrise parfaite ; hors du regard du public, il dissimule un secret bien plus fragile : son homosexualité. Pour se protéger, il ne s'autorise que des rencontres furtives, loin, très loin de New York... Mais lorsqu'un smoothie préparé par Kip Grady précède miraculeusement la fin de sa mauvaise passe sur la glace, le joueur, superstitieux, trouve soudain de bonnes raisons de repasser par le café... et tombe sous le charme du barista sexy derrière le comptoir. Très vite, leurs rendezvous volés se transforment en nuits brûlantes où Scott peut enfin tomber le masque. Mais ces moments hors du monde s'effritent au grand jour : Kip rêve d'un amour assumé, tandis que Scott sait que révéler leur relation pourrait lui coûter tout ce qu'il a construit. Combien de temps pourrontils encore s'aimer dans l'ombre... avant que le coeur ne réclame la lumière ?