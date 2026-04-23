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Blake & Mortimer - The Complete Collection 8

Hamme jean Van

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Un savant renommé et le chef du contre-espionnage Britannique parcourent le monde pour combattre les menaces contre l'Empire et résoudre des énigmes aux frontières du réel. Le huitième tome d'une édition intégrale inédite dont chaque titre sera riche de suppléments fascinants. Dans ce huitième volume de l'intégrale, la troisième aventure de Blake et Mortimer écrite par Jean Van Hamme, en deux parties, et illustrée par trois dessinateurs différents, plonge le lecteur dans l'une des activités favorites du Professeur Mortimer : l'archéologie - et si The Curse of the 30 Pieces of Silver a des petits accents d'Indiana Jones et la dernière croisade, ce n'en est que meilleur au final. Pour le troisième album inclus dans ce volume, The Oath of the Five Lords, c'est peut-être du côté d'Agatha Christie qu'il faut lorgner, avec une intrigue au coeur de l'Angleterre qui révèle des pans sombres de la carrière d'espion du capitaine Blake, donnant au personnage profondeur et crédibilité. Les suppléments détaillent les difficultés rencontrées durant la production des deux premiers albums.

Par Hamme jean Van
Chez 9th Cinebook

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Auteur

Hamme jean Van

Editeur

9th Cinebook

Genre

Aventure

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Blake & Mortimer - The Complete Collection 8

Hamme jean Van

Paru le 23/04/2026

240 pages

9th Cinebook

42,95 €

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Scannez le code barre 9781800441859
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