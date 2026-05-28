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Leo Messi

María Isabel Sánchez Vegara, Vegara isabel Sanchez

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Un album pour découvrir comment le petit Leo est devenu l'un des plus grands joueurs de football de tous les temps. La collection "Petit & GRAND" propose de découvrir des hommes qui n'étaient pas destinés à entrer dans l'Histoire mais qui ont accompli des choses extraordinaires en écoutant leur coeur et en suivant leur rêve d'enfant. Qu'ils aient été artistes, scientifiques ou bien aventuriers, tous étaient des petits garçons rêveurs avant de devenir les grands hommes courageux et inspirants que l'on connaît. Découvre ici comment le petit Leo, qui a eu un problème de croissance étant enfant, est devenu l'un des plus grands joueurs de football de tous les temps.

Par María Isabel Sánchez Vegara, Vegara isabel Sanchez
Chez Kimane

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Auteur

María Isabel Sánchez Vegara, Vegara isabel Sanchez

Editeur

Kimane

Genre

Sport

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Leo Messi

María Isabel Sánchez Vegara, Vegara isabel Sanchez

Paru le 28/05/2026

32 pages

Kimane

11,95 €

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