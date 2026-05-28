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La dispute

Nathalie Coutin, Lucille Michieli, Pipouette

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Un album issu de l'univers de Pipouette, le compagnon des émotions ! Bonjour, moi c'est Pipouette ! Aujourd'hui, on est samedi, et je pars faire une balade en forêt avec mes parents et mes amis ! C'est décidé, on va construire une cabane. Mais Lou veut installer un toboggan, alors que je n'aime pas du tout, et Emile a dit qu'on accrocherait des rideaux, quelle idée ! Moi, je veux surtout installer une cachette secrète mais ils refusent... Comment on va construire notre cabane si on se dispute comme ça ? Une histoire tendre à la découverte des émotions, illustrée par Lucille Michieli et inspirée par l'univers de Pipouette. Pipouette est une peluche pédagogique toute douce qui permet d'accompagner l'enfant dans l'expression de ses émotions, avec des visages-émotions à scratcher et à dé-scratcher pour toutes les situations du quotidien.

Par Nathalie Coutin, Lucille Michieli, Pipouette
Chez Editions Gründ

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Auteur

Nathalie Coutin, Lucille Michieli, Pipouette

Editeur

Editions Gründ

Genre

La vie quotidienne

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La dispute

Nathalie Coutin, Lucille Michieli, Pipouette

Paru le 28/05/2026

32 pages

Editions Gründ

10,95 €

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