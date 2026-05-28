Mes musiques pour danser à l'infini

Le livre sonore unique avec sa recharge USB-C pour une écoute à l'infini ! Avec ses douze puces sonores de 30 secondes, ce livre est unique. En effet, c'est grâce à un câble USB-C qu'il se recharge, sans piles pour écouter " à l'infini " 12 airs populaires : rock, disco, charleston, valse, hip-hop, K-pop, reggae, country, ballet, Lindy hop. Les illustrations pleines de charme de Nathalie Choux accompagnent ce grand livre musical sans piles ! Pour les plus petits, jusqu'à 6 ans. Plus de piles ! Rechargeable grâce au port USB-C. 4 heures d'écoute pour 1 heure de chargement ! (câble non fourni) 12 chansons de 30 secondes ! Un livre écologique et durable !