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#Album jeunesse

Mes musiques pour danser à l'infini

Nathalie Choux, Emilie Collet

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Le livre sonore unique avec sa recharge USB-C pour une écoute à l'infini ! Avec ses douze puces sonores de 30 secondes, ce livre est unique. En effet, c'est grâce à un câble USB-C qu'il se recharge, sans piles pour écouter " à l'infini " 12 airs populaires : rock, disco, charleston, valse, hip-hop, K-pop, reggae, country, ballet, Lindy hop. Les illustrations pleines de charme de Nathalie Choux accompagnent ce grand livre musical sans piles ! Pour les plus petits, jusqu'à 6 ans. Plus de piles ! Rechargeable grâce au port USB-C. 4 heures d'écoute pour 1 heure de chargement ! (câble non fourni) 12 chansons de 30 secondes ! Un livre écologique et durable !

Par Nathalie Choux, Emilie Collet
Chez Editions Gründ

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Auteur

Nathalie Choux, Emilie Collet

Editeur

Editions Gründ

Genre

Livres sonores

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Mes musiques pour danser à l'infini

Nathalie Choux, Emilie Collet

Paru le 28/05/2026

12 pages

Editions Gründ

19,95 €

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Scannez le code barre 9782324038846
9782324038846
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