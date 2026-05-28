Mon petit Paris en musique

Un voyage musical à Paris ! Avec ses puces sonores musicales, ce recueil est unique. Sur chaque page, l'enfant recherche dans l'illustration le petit bouton qui déclenchera la musique. C'est une découverte des monuments de la capitale qui est proposée au fil des pages et des puces sonores de ce livre. Au Palais Garnier, on écoute " Carmen " de Bizet ; à la Tour Eiffel, on célèbre le 14 juillet au son de la " Marseillaise " de Berlioz ; à Montmartre, on écoute " La Vie parisienne " d'Offenbach ; à Saint-Germain-des-Prés, on swingue au son d'un air de jazz ; à Notre-Dame, on est émus au son du " Te Deum " de Carpentier. Une belle promenade musicale qui se termine avec une croisière sur la Seine sur l'air de " Clair de lune " de Debussy ! Les illustrations d'Amélie Falière adaptées aux petits accompagnent cette première découverte, en musique, de la capitale.