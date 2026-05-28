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#Album jeunesse

Mon petit Paris en musique

Amélie Falière

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Un voyage musical à Paris ! Avec ses puces sonores musicales, ce recueil est unique. Sur chaque page, l'enfant recherche dans l'illustration le petit bouton qui déclenchera la musique. C'est une découverte des monuments de la capitale qui est proposée au fil des pages et des puces sonores de ce livre. Au Palais Garnier, on écoute " Carmen " de Bizet ; à la Tour Eiffel, on célèbre le 14 juillet au son de la " Marseillaise " de Berlioz ; à Montmartre, on écoute " La Vie parisienne " d'Offenbach ; à Saint-Germain-des-Prés, on swingue au son d'un air de jazz ; à Notre-Dame, on est émus au son du " Te Deum " de Carpentier. Une belle promenade musicale qui se termine avec une croisière sur la Seine sur l'air de " Clair de lune " de Debussy ! Les illustrations d'Amélie Falière adaptées aux petits accompagnent cette première découverte, en musique, de la capitale.

Par Amélie Falière
Chez Editions Gründ

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Auteur

Amélie Falière

Editeur

Editions Gründ

Genre

Livres sonores

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Mon petit Paris en musique

Amélie Falière

Paru le 28/05/2026

7 pages

Editions Gründ

12,00 €

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Scannez le code barre 9782324038303
9782324038303
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