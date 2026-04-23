Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Album jeunesse

Les animaux du jardin

Juliette Ravaux, Maud Riemann, Sophie Blitman

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un documentaire coloré et immersif, mêlant l'histoire de Petite Abeille et des flaps documentaires ludiques sur les animaux du jardin ! Un documentaire pensé en 2 temps pour captiver les enfants. Suis l'histoire de Petite Abeille sur les pages de gauche et découvre sur les pages de droites, sous les flaps, des informations documentaires sur les animaux du jardin : L'abeille La coccinelle L'oiseau Le papillon La taupe L'escargot L'araignée Le lézard La fourmi

Par Juliette Ravaux, Maud Riemann, Sophie Blitman
Chez Editions Auzou

|

Auteur

Juliette Ravaux, Maud Riemann, Sophie Blitman

Editeur

Editions Auzou

Genre

Livres rabats, tirettes

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les animaux du jardin par Juliette Ravaux, Maud Riemann, Sophie Blitman

Commenter ce livre

 

Les animaux du jardin

Juliette Ravaux, Maud Riemann, Sophie Blitman

Paru le 23/04/2026

20 pages

Editions Auzou

12,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791039573825
9791039573825
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie Mort de Séverine Erhel, la chercheuse qui éclairait le débat sur les écrans Les finalistes du Goncourt du Premier Roman 2026 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.