Un documentaire coloré et immersif, mêlant l'histoire de Petite Abeille et des flaps documentaires ludiques sur les animaux du jardin ! Un documentaire pensé en 2 temps pour captiver les enfants. Suis l'histoire de Petite Abeille sur les pages de gauche et découvre sur les pages de droites, sous les flaps, des informations documentaires sur les animaux du jardin : L'abeille La coccinelle L'oiseau Le papillon La taupe L'escargot L'araignée Le lézard La fourmi