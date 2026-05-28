Soeurs de douleur

Le témoignage bouleversant de la soeur du père Hamel et de la mère de son meurtrier, sous la direction de Samuel Lievin. 26 juillet 2016, église de Saint-étienne-du-Rouvray. Le père Jacques Hamel est assassiné à l'arme blanche par deux jeunes djihadistes alors qu'il finit de célébrer la messe. Dans le monde entier, c'est la stupeur. En France, le crime s'ajoute à la pire série d'attentats que le pays ait connue : Charlie Hebdo, Bataclan, Nice... Près de dix ans plus tard, c'est une incroyable amitié que raconte ce livre. Celle qui lie Roseline Hamel, la soeur du prêtre, à Nassera Kermiche, la mère du terroriste Adel Kermiche. L'histoire de deux femmes qui ont payé le plus lourd tribut - le frère et le fils - au fanatisme et à la radicalisation. Deux femmes pour lesquelles cette amitié est devenue une évidence, une ressource vitale, l'issue nécessaire pour surmonter leur souffrance de soeur et de mère. " Ces deux femmes incarnent la résilience et nous donne une leçon d'humanité. " Laurence Nahon, Le 20h, France 2 " Un livre saisissant. " Jérôme Cordelier, Le Point " Un impensable appel au vivre ensemble. " Philippe Bernard, Le Monde