Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Soeurs de douleur

Samuel Lieven, Roseline Hamel, Nassera Kermiche

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le témoignage bouleversant de la soeur du père Hamel et de la mère de son meurtrier, sous la direction de Samuel Lievin. 26 juillet 2016, église de Saint-étienne-du-Rouvray. Le père Jacques Hamel est assassiné à l'arme blanche par deux jeunes djihadistes alors qu'il finit de célébrer la messe. Dans le monde entier, c'est la stupeur. En France, le crime s'ajoute à la pire série d'attentats que le pays ait connue : Charlie Hebdo, Bataclan, Nice... Près de dix ans plus tard, c'est une incroyable amitié que raconte ce livre. Celle qui lie Roseline Hamel, la soeur du prêtre, à Nassera Kermiche, la mère du terroriste Adel Kermiche. L'histoire de deux femmes qui ont payé le plus lourd tribut - le frère et le fils - au fanatisme et à la radicalisation. Deux femmes pour lesquelles cette amitié est devenue une évidence, une ressource vitale, l'issue nécessaire pour surmonter leur souffrance de soeur et de mère. " Ces deux femmes incarnent la résilience et nous donne une leçon d'humanité. " Laurence Nahon, Le 20h, France 2 " Un livre saisissant. " Jérôme Cordelier, Le Point " Un impensable appel au vivre ensemble. " Philippe Bernard, Le Monde

Par Samuel Lieven, Roseline Hamel, Nassera Kermiche
Chez Pocket

|

Auteur

Samuel Lieven, Roseline Hamel, Nassera Kermiche

Editeur

Pocket

Genre

Terrorisme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Soeurs de douleur par Samuel Lieven, Roseline Hamel, Nassera Kermiche

Commenter ce livre

 

Soeurs de douleur

Samuel Lieven, Roseline Hamel, Nassera Kermiche

Paru le 28/05/2026

208 pages

Pocket

8,40 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266362115
9782266362115
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” “C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Suite à l'affaire Shy Girl, Hachette durcit le contrôle des manuscrits Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.