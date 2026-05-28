L'amour-fleuve

La rencontre entre un couple et une prostitué plonge les personnages dans une spirale passionnée et troublante. A Belo Horizonte, Dalva et Venâncio forment un couple épanoui, mais lorsque Lucy, la prostituée la plus convoitée de la ville, arrive dans leur vie, la tragédie survient et les sentiments les plus contradictoires s'emparent de leurs pensées. L'indifférence initiale de Venâncio embrase la passion de Lucy qui va tout faire pour le conquérir. Mais ce n'est que le jour où, par hasard, elle fait un geste qui lui rappelle sa femme, qu'elle réussira à se l'approprier. Et tout changera pour toujours.