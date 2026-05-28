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#Roman francophone

L'amour-fleuve

Carla Madeira

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La rencontre entre un couple et une prostitué plonge les personnages dans une spirale passionnée et troublante. A Belo Horizonte, Dalva et Venâncio forment un couple épanoui, mais lorsque Lucy, la prostituée la plus convoitée de la ville, arrive dans leur vie, la tragédie survient et les sentiments les plus contradictoires s'emparent de leurs pensées. L'indifférence initiale de Venâncio embrase la passion de Lucy qui va tout faire pour le conquérir. Mais ce n'est que le jour où, par hasard, elle fait un geste qui lui rappelle sa femme, qu'elle réussira à se l'approprier. Et tout changera pour toujours.

Par Carla Madeira
Chez Pocket

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Auteur

Carla Madeira

Editeur

Pocket

Genre

Littérature portugaise

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L'amour-fleuve

Carla Madeira trad. Laure Elisabeth Collet

Paru le 28/05/2026

224 pages

Pocket

8,40 €

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Scannez le code barre 9782266357630
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