Le fait divers en littérature

Une anthologie captivante où les faits divers deviennent matière à fiction Emmanuel Carrère - Philippe Jaenada - Truman Capote - Didier Decoin - Albert Camus - Kamel Daoud - Emile Zola - Jean Teulé - Victor Hugo - Marguerite Duras Dossier pédagogique d'Amandine Clémente Du meurtre de la famille Romand au scandale Pauline Dubuisson, de Holcomb à Clairvaux, des lynchages du XIX ? siècle aux dérives médiatiques contemporaines, cette anthologie rassemble des écrivains qui transforment le fait divers en matière littéraire. Les textes choisis - documentaires, romanesques ou journalistiques - montrent comment la littérature enquête, interroge, réécrit, et parfois dérange. Pensée pour les élèves de 2de, cette sélection offre une entrée accessible et stimulante dans les enjeux du fait divers : vérité, récit, mémoire, justice et pouvoir des mots. Les points forts de l'édition "Déclic lycée" : LIRE Une mise en page en couleurs et aérée COMPRENDRE et ANALYSER Des questionnaires et des sujets BAC PROLONGER Un groupement de textes et des conseils de lecture RETENIR Un dossier complet et accessible pour retenir l'essentiel + Un CARNET DE LECTURE et le résumé de l'oeuvre en BD !