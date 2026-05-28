Qui a peur de l'allosaure ?

Justin et Rosa partagent la même passion : les dinosaures. Suis-les dans une nouvelle aventure à travers le temps ! Fraîchement arrivé dans la Baie des Ammonites, Justin vit un rêve éveillé : célèbre pour ses fossiles, la côte cache de merveilleux trésors qui n'attendent que le Club des Dinosaures ! Alors qu'il explore les alentours, il découvre des empreintes de dinosaure et se retrouve propulsé... à l'époque des dinosaures ! Quand il tombe nez à nez avec un redoutable Allosaure, il semble bien que Jamie ait besoin de l'aide de ses amis...