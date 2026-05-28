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#Roman jeunesse

Qui a peur de l'allosaure ?

Rex Stone, Rex Stone

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Justin et Rosa partagent la même passion : les dinosaures. Suis-les dans une nouvelle aventure à travers le temps ! Fraîchement arrivé dans la Baie des Ammonites, Justin vit un rêve éveillé : célèbre pour ses fossiles, la côte cache de merveilleux trésors qui n'attendent que le Club des Dinosaures ! Alors qu'il explore les alentours, il découvre des empreintes de dinosaure et se retrouve propulsé... à l'époque des dinosaures ! Quand il tombe nez à nez avec un redoutable Allosaure, il semble bien que Jamie ait besoin de l'aide de ses amis...

Par Rex Stone, Rex Stone
Chez Pocket

|

Auteur

Rex Stone, Rex Stone

Editeur

Pocket

Genre

Pocket jeunesse (6 à 9 ans)

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Qui a peur de l'allosaure ?

Rex Stone, Rex Stone trad. Frédérique Fraisse

Paru le 28/05/2026

96 pages

Pocket

6,20 €

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Scannez le code barre 9782266354592
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