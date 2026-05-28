La première biographie illustrée du sélectionnneur de l'équipe de France. " Je connais Didier Deschamps depuis plus de vingt-cinq ans. Avec lui, capitaine puis sélectionneur, en huit phases finales d'Euro ou de Coupe du monde, l'équipe de France s'est imposée à trois reprises (1998, 2000, 2018) et a atteint deux autres finales (2016, 2022). Une trajectoire sans équivalent dans le football français. Pourtant, Deschamps intrigue. D'un côté, une image publique maîtrisée, distante, parfois perçue comme froide ; de l'autre, une réalité intérieure, plus complexe. Un homme qui doute sans jamais le montrer, qui encaisse sans répondre, qui choisit le silence là où d'autres chercheraient à convaincre. C'est précisément là où se tisse le malentendu : l'indifférence qu'on lui prête n'en est pas une, c'est une protection - une manière de tenir, de ne jamais se laisser atteindre. Je l'ai suivi, observé, parfois accompagné. J'ai vu ses méthodes s'ajuster, son rapport aux joueurs se transformer, sa relation aux médias se tendre puis se structurer. Et surtout, j'ai vu ce qui reste hors champ : les blessures, les décisions qu'il porte seul, les tensions qu'il garde pour lui parce qu'elles font partie du rôle. D'où lui vient cette obsession de la maîtrise, ce refus de céder, cette fidélité au collectif ? Sur qui s'appuie-t-il lorsque tout vacille ? Et comment transmet-il cette rage de vaincre à ceux qu'il dirige ? Dans ce livre, que j'ai partagé avec lui, j'apporte un autre regard qui raconte ce qui se vit en marge des caméras et montre qui est réellement Didier Deschamps. "