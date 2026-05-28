Après plus de 15 ans d'absence et 15 millions d'exemplaires vendus dans le monde, le grand retour de Kathryn Stockett, l'autrice de La Couleur des sentiments. Bienvenue dans Le Calamity Club , une histoire de résilience et d'amitié où la solidarité féminine n'a d'égale que la soif de justice et de liberté. " Si on donne à une fille une bouffée d'air frais et qu'ensuite on la lui reprend, elle se battra comme une lionne pour la récupérer. " Mississipi, 1933. Meg, onze ans, a appris à ne compter sur personne. Depuis que sa mère l'a abandonnée, elle fait partie des grandes filles " inadoptables " de l'orphelinat, où elle se bat chaque jour pour garder espoir malgré le mépris et la cruauté de la présidente. Birdie, missionnée d'aller retrouver sa soeur récemment mariée à un riche banquier pour sauver sa famille ruinée, découvre un foyer parfait en apparence mais qui repose en réalité sur un tissu de mensonges. Charlie, internée de force dans un asile après avoir été jugée " faible d'esprit ", est prête à tout pour récupérer sa fille perdue et retrouver sa dignité. Trois destins qui vont se rencontrer par la force du hasard autour de l'orphelinat du comté de Lafayette, puis converger avec celui d'un groupe de femmes intrépides qui élaborent un plan audacieux : le " Calamity Club ". Mais dans une ville où règne l'hypocrisie, le moindre acte de défi vous expose à tous les dangers... Quel sera le prix à payer pour leur désobéissance ? ---------------------------------------------- " Intelligent, drôle, et porté par des personnages inoubliables dont les idées et les actions jaillissent de la page. A lire absolument ! " Bonnie Garmus " Aussi fin, audacieux, et entraînant que déchirant et empreint de compassion, Le Calamity Club est une narration de haut vol. Les personnages construits avec brio par Stockett sont tout simplement inoubliables. Bravo à Meg, Birdie et Charlie, qui nous rappellent de ne jamais sous-estimer la résilience inébranlable de femmes intelligentes et fougueuses qui se révoltent contre l'injustice. " Shelley Read " Grâce à sa narration délicieuse et ses personnages inoubliables, Le Calamity Club est une lecture qui vous rend heureux, vous brise et vous réchauffe le coeur en même temps. Je l'ai tellement aimé. " Jennie Godfrey