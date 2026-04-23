Addictions

"Toute ma vie, j'ai choisi la facilité. La gloire, l'argent, les garçons... Je ne sortais jamais de ma zone de confort. Le jour où j'ai chuté, j'ai encore une fois choisi la facilité : la drogue. On me dit : "Bravo pour ton combat". Mais le vrai courage ce n'est pas d'arrêter, c'est de ne jamais se laisser entraîner". Pour la première fois, Matthieu Delormeau revient avec sincérité sur les trois dernières années de sa vie. L'addiction à la cocaïne, au GHB, aux médicaments. Les mécanismes insidieux. Les rechutes. La perte de repère. Le silence. Derrière l'image publique, il raconte la fragilité, les choix, les failles et la lente reconstruction. Sans chercher d'excuse. Sans se dérober. Jamais. Ce livre n'est pas un règlement de compte. C'est une mise à nu. Un témoignage cru et lucide sur l'engrenage de l'addiction et sur ce qu'il faut de volonté pour reprendre sa vie en main. Un récit nécessaire, qui alerte autant qu'il éclaire. Matthieu Delormeau est animateur de télévision, chroniqueur et producteur. Ancien analyste financier, il se reconvertit dans les médias au début des années 2000. Il fonde en 2011 sa société de production Mad Productions, qui sera à l'origine d'émissions à succès comme Tellement vrai. Il est connu pour la présentation de programmes comme Le Mag ou Les Anges de la téléréalité, et ses chroniques dans Touche pas à mon poste ! et plus récemment Tout beau, tout neuf sur W9, dans lesquelles il assume son franc-parler et son goût pour la provocation.