Ecolo mais pas relou

Vous avez forcément déjà vécu ce moment. Repas de famille du dimanche. Vous glissez, presque innocemment, que pour la planète, le vélo c'est plus chouette que la voiture. Et là, Jean-Michel, votre voisin de droite, dégaine plus vite que son ombre : "Les pistes cyclables de 12 mètres de large qui bloquent tout le centre-ville ? Alors que les cargos chinois livrent vos beaux vélos d'écolos en polluant plus qu'un million de SUV ? Franchement... non merci". Silence. Fourchette suspendue. Et vous voilà réduit à mâchouiller votre gratin en cherchant une réponse qui ne vient pas. Pas forcément parce que vous avez tort. Mais parce que vous manquez d'arguments clairs. Ou de clés pour parler d'écologie sans déclencher la troisième guerre mondiale familiale. Bonne nouvelle : ce livre est là pour y remédier. Il est votre voie la plus rapide vers la ceinture noire d'autodéfense écologique, pour ne plus jamais rester bouche bée quand on vous balance un "oui mais la Chine" entre le fromage et le dessert. Avec beaucoup de chiffres et un peu de malice, vous allez apprendre à parler écologie sans passer pour le relou officiel : - Musclez vos convictions : avec des arguments sourcés, simples à retenir, parfois contre-intuitifs, souvent savoureux - le genre de phrases qui font mouche sans faire fuir. - Restez fréquentable : défendez l'environnement tout en gardant des amis, un couple, une belle-famille, un job et une vie sociale. - Passez à l'action : identifiez les gestes qui comptent vraiment... en minimisant la charge mentale (car oui, on a tous la flemme). Mehdi Coly est cofondateur de Team for the Planet, la plus grande communauté citoyenne dédiée à l'action mondiale contre les gaz à effet de serre.