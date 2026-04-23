Edité par Patricia Parinejad Paysages de Campagne dévoile une sélection de propriétés uniques, notamment des petits refuges secrets et élégants, des granges ou des fermes rénovées permettant aux clients de s'immerger dans la beauté de la nature tout en profitant du confort d'une hospitalité exceptionnelle. Ces établissements de charme oï¬rent des escapades parfaites à ceux qui recherchent le réconfort dans la simplicité et la beauté de la campagne, qui célèbrent les produits locaux et saisonniers ou qui souhaitent simplement profiter de la tranquillité des environs.