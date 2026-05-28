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Etre une femme en sologne : de la revolution a nos jours

Xxx

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Aujourd'hui, être une femme en Sologne, comme partout en France, signifie être une citoyenne à part entière, pouvant exercer des fonctions politiques, choisir et exercer librement un métier sans avoir à demander l'autorisation de son père ou de son mari, et percevoir son salaire. C'est aussi disposer de la liberté de se marier ou non, d'avoir des enfants ou non, même si les attentes sociales autour de la maternité et du rôle de mère restent encore présentes. Etre une femme aujourd'hui, c'est également faire face à des violences (viol, harcèlement, féminicide...) tout en ayant la possibilité de faire condamner ses agresseurs devant les tribunaux. Ces droits et cette autonomie ont été acquis progressivement au fil des siècles, souvent à l'issue de luttes longues et courageuses des générations précédentes. La publication Etre une femme en Sologne, réalisée par les agents municipaux du musée de Sologne de Romorantin-Lanthenay dans le cadre de l'exposition éponyme, propose un voyage de la Révolution à nos jours pour explorer l'évolution de la condition féminine dans notre région.

Par Xxx
Chez Editions Hugues de Chivré

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Auteur

Xxx

Editeur

Editions Hugues de Chivré

Genre

Histoire contemporaine

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Etre une femme en sologne : de la revolution a nos jours

Xxx

Paru le 11/06/2026

104 pages

Editions Hugues de Chivré

18,00 €

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