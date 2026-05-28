"Marc Bloch était mon grand-père. Un homme exceptionnel, un savant, un républicain et un patriote acharné dont l'engagement contre le nazisme lui coûta la vie. Historien majeur du XXe siècle, il révolutionna l'histoire en l'ouvrant aux sciences sociales, en brisant les cloisons entre les disciplines et en mettant fin aux récits purement chronologiques. En 1929, il fonda avec Lucien Febvre la revue des Annales, encore vivante aujourd'hui. Soldat des deux guerres, héros de la Résistance, persécuté par les lois anti-juives, arrêté à Lyon, emprisonné et torturé à la prison de Montluc, il fut exécuté par la gestapo, le 16 juin 1944, avec 29 de ses camarades". Suzette Bloch