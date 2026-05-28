Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Beaux livres

Passavant le meilleur ! la champagne au temps des comtes

Baudin Arnaud

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Au cours des XIIe-XIIIe siècles, la Champagne connaît un important et décisif rayonnement. A la faveur des croisades ou de successions prestigieuses, le comte et ses barons accèdent à la royauté, à Jérusalem ou en Navarre, à la tête de l'Empire latin de Constantinople ou du comté de Flandre. Les foires, structurées autour d'un cycle annuel, assurent au comté une place sans équivalent au coeur des échanges de l'économie-monde de l'Occident médiéval, propice à la circulation des hommes et des idées. Des ordres religieux naissent ou s'épanouissent sur ce domaine à la faveur de la protection comtale et d'une conjonction intellectuelle inédite. A Troyes, Provins et Estella, les Thibaudiens, rois-comtes, tiennent une cour littéraire où brillent Chrétien de Troyes, le comte Thibaud IV lui-même et des seigneurs de Champagne qui s'érigent, à travers leurs chroniques, en témoins privilégiés des événements de leur temps. En 1284, le mariage de la dernière comtesse avec l'héritier du trône de France scelle l'union à la Couronne. En réunissant de nouveau à Troyes près de 300 oeuvres témoins de cette période faste, l'exposition " Passavant le meilleur ! La Champagne au temps des comtes " et son catalogue offrent un temps d'arrêt et une synthèse de la recherche pour approcher au plus près de cette cour, de son administration, du quotidien des populations et de la mémoire de cette histoire en grande partie perdue mais dont l'inconscient collectif conserve la trace.

Par Baudin Arnaud
Chez Silvana Editoriale

|

Auteur

Baudin Arnaud

Editeur

Silvana Editoriale

Genre

Muséologie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Passavant le meilleur ! la champagne au temps des comtes par Baudin Arnaud

Commenter ce livre

 

Passavant le meilleur ! la champagne au temps des comtes

Baudin Arnaud

Paru le 11/06/2026

496 pages

Silvana Editoriale

35,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9788836663163
9788836663163
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” “C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Suite à l'affaire Shy Girl, Hachette durcit le contrôle des manuscrits Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.