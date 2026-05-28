Au cours des XIIe-XIIIe siècles, la Champagne connaît un important et décisif rayonnement. A la faveur des croisades ou de successions prestigieuses, le comte et ses barons accèdent à la royauté, à Jérusalem ou en Navarre, à la tête de l'Empire latin de Constantinople ou du comté de Flandre. Les foires, structurées autour d'un cycle annuel, assurent au comté une place sans équivalent au coeur des échanges de l'économie-monde de l'Occident médiéval, propice à la circulation des hommes et des idées. Des ordres religieux naissent ou s'épanouissent sur ce domaine à la faveur de la protection comtale et d'une conjonction intellectuelle inédite. A Troyes, Provins et Estella, les Thibaudiens, rois-comtes, tiennent une cour littéraire où brillent Chrétien de Troyes, le comte Thibaud IV lui-même et des seigneurs de Champagne qui s'érigent, à travers leurs chroniques, en témoins privilégiés des événements de leur temps. En 1284, le mariage de la dernière comtesse avec l'héritier du trône de France scelle l'union à la Couronne. En réunissant de nouveau à Troyes près de 300 oeuvres témoins de cette période faste, l'exposition " Passavant le meilleur ! La Champagne au temps des comtes " et son catalogue offrent un temps d'arrêt et une synthèse de la recherche pour approcher au plus près de cette cour, de son administration, du quotidien des populations et de la mémoire de cette histoire en grande partie perdue mais dont l'inconscient collectif conserve la trace.