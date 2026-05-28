" Une enquête lumineuse sur ce que signifie être au monde. " The Financial Times Chaque matin, nous ouvrons les yeux, et un monde apparaît. Ce fait, si familier, constitue pourtant l'un des plus grands mystères de la nature. Comment, à partir d'un kilo et demi de matière cérébrale, peuvent naître des sensations, des pensées, le sentiment d'exister ? Depuis les années 1990, les recherches sur la conscience n'ont fait que raviver l'énigme : le cerveau est-il vraiment à l'origine de notre expérience du monde ? Ou faut-il repenser, plus radicalement, ce que nous appelons la réalité ? Dans cette enquête au long court, Michael Pollan part à la rencontre de neuroscientifiques, de philosophes, de pratiquants de la méditation et d'écrivains. Il explore les hypothèses les plus audacieuses, en examine les limites, et affronte des questions vertigineuses : les animaux ont-ils tous une conscience ? Et les plantes ? Les machines peuventelles l'acquérir, ou l'ont-elles déjà ? Que change, pour nous, cette redéfinition du vivant et de l'esprit, à l'heure où les technologies prétendent rivaliser avec l'humain ? Michael Pollan signe ici un livre majeur, à la croisée des sciences, de la philosophie et de l'expérience intime. Une plongée fascinante dans le mystère de la conscience et une réflexion essentielle sur ce qui fait, profondément, notre humanité.