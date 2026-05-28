" Une enquête lumineuse sur ce que signifie être au monde. " The Financial Times Chaque matin, nous ouvrons les yeux, et un monde apparaît. Ce fait, si familier, constitue pourtant l'un des plus grands mystères de la nature. Comment, à partir d'un kilo et demi de matière cérébrale, peuvent naître des sensations, des pensées, le sentiment d'exister ? Depuis les années 1990, les recherches sur la conscience n'ont fait que raviver l'énigme : le cerveau est-il vraiment à l'origine de notre expérience du monde ? Ou faut-il repenser, plus radicalement, ce que nous appelons la réalité ? Dans cette enquête au long court, Michael Pollan part à la rencontre de neuroscientifiques, de philosophes, de pratiquants de la méditation et d'écrivains. Il explore les hypothèses les plus audacieuses, en examine les limites, et affronte des questions vertigineuses : les animaux ont-ils tous une conscience ? Et les plantes ? Les machines peuventelles l'acquérir, ou l'ont-elles déjà ? Que change, pour nous, cette redéfinition du vivant et de l'esprit, à l'heure où les technologies prétendent rivaliser avec l'humain ? Michael Pollan signe ici un livre majeur, à la croisée des sciences, de la philosophie et de l'expérience intime. Une plongée fascinante dans le mystère de la conscience et une réflexion essentielle sur ce qui fait, profondément, notre humanité.
Par
Michael Pollan Chez
PPUR Presses Polytechniques
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