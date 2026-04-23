Apprendre aux enfants à affronter les défis de la vie Eduquer à la résilience, c'est préparer l'enfant à vivre avec les inévitables difficultés qu'il rencontrera au cours de son parcours de vie plutôt que de nier celles-ci en faisant comme si l'existence de l'enfant et de l'adolescent allait inévitablement dérouler son cours sans rencontrer le moindre obstacle. L'éducation à la résilience constitue une forme pédagogique qui passe par l'expérience subjective que l'enfant fait des difficultés qu'il rencontre. Elle suppose de stimuler chez lui l'aptitude à rechercher les soutiens extérieurs dont il a besoin pour dépasser ces difficultés et l'art d'apprendre à tirer force des épreuves auxquelles il doit faire face en s'appuyant sur ses ressources personnelles. Parmi ces ressources internes qui constituent autant de socles à l'éducation à la résilience, on distingue par exemple l'humour, l'amabilité, l'aptitude à faire face, l'imagination réaliste et l'optimisme intelligent... autant de compétences qui s'apprennent par l'expérience dans un contexte éducatif bienveillant et demeurent, une fois qu'elles ont été apprises, disponibles tout au long de l'existence...