Comment une marche entre deux amis a pu aboutir à l'éclosion de plus de 130 pèlerinages de pères de famille en France et dans le monde ? Comment de deux, on est passé à plusieurs dizaines de milliers de pèlerins ? Comment deux sanctuaires abandonnés à Cotignac, dans le Var, dédiés à Marie, à Joseph et à la Sainte Famille sont devenus en 50 ans le centre spirituel de la dévotion mariale, de la dévotion à Saint Joseph, de la dévotion à la Sainte Famille de ces dizaines de milliers de pères et pèlerins, mais aussi de mères et de pèlerines ? Au fil de sa lecture, le lecteur découvrira le lien entre les deux sanctuaires de Cotignac, le roi Louis XIII de France, Jean Louis et Michel et toutes ces routes de pèlerinage qui se sont ouvertes depuis 50 ans. Et les grâces ont coulé pour eux : désir d'enfant, conversion, pardon, retour à la Foi, guérison, recherche de travail, ... le livre en donne quelques exemples. Mais aussi, il montre comment la marche entre hommes fait grandir !