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Pères et pèlerins

Pierre Chazerans

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Comment une marche entre deux amis a pu aboutir à l'éclosion de plus de 130 pèlerinages de pères de famille en France et dans le monde ? Comment de deux, on est passé à plusieurs dizaines de milliers de pèlerins ? Comment deux sanctuaires abandonnés à Cotignac, dans le Var, dédiés à Marie, à Joseph et à la Sainte Famille sont devenus en 50 ans le centre spirituel de la dévotion mariale, de la dévotion à Saint Joseph, de la dévotion à la Sainte Famille de ces dizaines de milliers de pères et pèlerins, mais aussi de mères et de pèlerines ? Au fil de sa lecture, le lecteur découvrira le lien entre les deux sanctuaires de Cotignac, le roi Louis XIII de France, Jean Louis et Michel et toutes ces routes de pèlerinage qui se sont ouvertes depuis 50 ans. Et les grâces ont coulé pour eux : désir d'enfant, conversion, pardon, retour à la Foi, guérison, recherche de travail, ... le livre en donne quelques exemples. Mais aussi, il montre comment la marche entre hommes fait grandir !

Par Pierre Chazerans
Chez Dominique Martin Morin

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Auteur

Pierre Chazerans

Editeur

Dominique Martin Morin

Genre

Témoins

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Pères et pèlerins

Pierre Chazerans

Paru le 28/05/2026

304 pages

Dominique Martin Morin

16,00 €

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