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IF N° 59

Hubert Colas

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Fondée en 1992 par Jean-Jacques Viton et Liliane Giraudon, la revue explore depuis lors l'écriture contemporaine, française et étrangère, en repoussant toujours plus loin les frontières des genres (poésie, fiction, théâtre...), les frontières esthétiques, spatiales et temporelles. En témoigne notamment, depuis 2007, la publication d'un numéro annuel présentant des textes inédits d'artistes invités par le festival Actoral, à Marseille, festival dirigé par Hubert Colas. Cette collaboration, réitérée chaque année depuis lors, prend tout son sens dans la dynamique instaurée entre des auteurs lisant, parfois de manière "? performative ? ", leurs propres textes, des lecteurs (de la revue, de textes contemporains) et des spectateurs (ceux du festival Actoral, public constitué d'amateurs de poésie et de littérature, mais fréquentant aussi le théâtre, le cinéma et les expositions d'art contemporain). Pour sa 59e édition, la revue IF a donné carte blanche à l'artiste Grégoire Schaller. Il y propose un projet de recueil autour de la musculation et du bodybuilding, s'appuyant sur deux textes de Kathy Acker et Yukio Mishima, fondateurs à cet égard. Articulés aux contributions contemporaines des artistes invité·e·s, ils érigent des contre-récits face aux imaginaires virilistes contemporains et déplacent la musculation vers des espaces de résistance, de vulnérabilité et de désir. Sommaire : Grégoire Schaller Emma Bigé Claude Eigan Bryana Fritz Tarek Lakhrissi Emilie Notéris Emilie Pitoiset PJ Horny Marouane Bakhti

Par Hubert Colas
Chez Les Solitaires Intempestifs

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Auteur

Hubert Colas

Editeur

Les Solitaires Intempestifs

Genre

Art contemporain

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IF N° 59

Hubert Colas

Paru le 28/05/2026

80 pages

Les Solitaires Intempestifs

12,00 €

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