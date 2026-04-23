Respirer mieux

Dans le second tome de sa saga d'aventure, Fabien Clauw nous fait frémir avec verve et humour, des atterrages de Brest au fleuve Delaware, aux Etats-Unis. A la veille du coup d'Etat du 18 brumaire, de retour d'une campagne victorieuse aux Antilles, Gilles Belmonte végète loin des océans qui l'ont forgé, tandis que la patrie des Droits de l'Homme, en lutte contre les puissances européennes unies et fragilisée par dix années de tumultes, est aux abois. Ses finances exsangues. De l'or, les Etats-Unis en regorgent. Mais la guerre navale qui sévit entre ces deux nations complique les incursions dans les eaux américaines. Le jeune capitaine aux idéaux et au caractère bien trempés se voit confier une mission qui conduira sa frégate jusqu'à Philadelphie. Face au pouvoir américain et à ses puissants services secrets, saura-t-il honorer la confiance du nouveau Consul ? Le voici partagé entre son devoir et les retrouvailles tant attendues avec l'audacieuse Camille Desmaret fuyant la Martinique. " Les Anglais, qui dominent la mer et les romansqui la racontent, ont trouvé à qui parler ! " Libération " Jubilatoire ! Un vrai régal de lecture de bout en bout. " Librairie Le Gang de la clef à molette " Un nouveau Patrick O'Brian. " Livres Hebdo " Une grande fresque d'aventures historiques ! " Librairie Les Fables d'Olonne " Une saga prometteuse [qui] arrive comme une revanche depuis bien longtemps espérée. " Association des Officiers de Réserve de la Marine Nationale Tome 1 : Pour les trois couleurs (mention de l'Académie de Marine 2016, prix l'Ecume de Mer 2018) Tome 2 : Le Trésor des Américains (prix Marine Bravo Zulu 2018) Tome 3 : Le Pirate de l'Indien Tome 4 : Le Capitaine de Bonaparte (à paraître) Pour le tome 1 - POUR LES TROIS COULEURS : - Mention de l'Académie de Marine - Prix Ecume de Mer 2018 Pour le tome 2 - LE TRESOR DES AMERICAINS Prix Marine Bravo Zulu 2018