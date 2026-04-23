Monuments naturels

Des emblèmes de la lutte pour la préservation de la nature La création des parcs nationaux, fleurons du dispositif français de conservation des milieux sensibles, est un moment à la fois essentiel et méconnu de l'histoire européenne et universelle de la protection de la nature. Ce livre reconstitue les moments forts de cette aventure au travers des parcours de ses acteurs les plus emblématiques : Gilbert André, promoteur puis défenseur du parc de la Vanoise ; Pierre Chimits, créateur et premier directeur aux Pyrénées ; Alexis Montjauze et Emile Leynaud, premier et deuxième directeur aux Cévennes ; Jacques Florent, créateur des Ecrins et du Mercantour et premier directeur au Mercantour...