Les enquêtes de Frère Martial

Le dernier descendant du seigneur de Ferrières, le prince Eloi, âgé de dix ans, est en grand danger d'être assassiné comme ses frères aînés par deux voisins jaloux qui veulent s'emparer de ses terres. Il est envoyé par sa grand-mère à l'abbaye de la Sainte-Croix. Sous un nom d'emprunt, avec deux autres enfants du même âge, il est confié à Frère Martial, jeune oblat de 12 ans, qui va leur faire découvrir la vie à l'abbaye tout en veillant sur eux. Martial tombe dans un piège tendu par deux faux moines qui veulent l'éliminer parce qu'ils le prennent pour Eloi ! Mais Frère Folcric, le plus vieux moine de l'abbaye, vient à la rescousse. Ce tome 3 où Martial s'occupe des jeunes oblats peut être lu indépendamment des trois autres.