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Les enquêtes de Frère Martial

Véronique Duchâteau

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Le dernier descendant du seigneur de Ferrières, le prince Eloi, âgé de dix ans, est en grand danger d'être assassiné comme ses frères aînés par deux voisins jaloux qui veulent s'emparer de ses terres. Il est envoyé par sa grand-mère à l'abbaye de la Sainte-Croix. Sous un nom d'emprunt, avec deux autres enfants du même âge, il est confié à Frère Martial, jeune oblat de 12 ans, qui va leur faire découvrir la vie à l'abbaye tout en veillant sur eux. Martial tombe dans un piège tendu par deux faux moines qui veulent l'éliminer parce qu'ils le prennent pour Eloi ! Mais Frère Folcric, le plus vieux moine de l'abbaye, vient à la rescousse. Ce tome 3 où Martial s'occupe des jeunes oblats peut être lu indépendamment des trois autres.

Par Véronique Duchâteau
Chez Pierre Téqui (Editions)

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Auteur

Véronique Duchâteau

Editeur

Pierre Téqui (Editions)

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

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Les enquêtes de Frère Martial

Véronique Duchâteau

Paru le 23/04/2026

150 pages

Pierre Téqui (Editions)

11,90 €

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Scannez le code barre 9782740328071
9782740328071
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