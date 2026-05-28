Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Interpréter c'est jouer

Johann Michel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La musique exprime-t-elle, en elle-même, une signification, une émotion, une idée particulière ou relève-t-elle de l'ineffable ? Peut-on lire la musique comme on lirait n'importe quel texte ? L'interprète doit-il respecter scrupuleusement le texte musical et les intentions du compositeur ou bien peut-il s'en détacher librement ? Autant de questions auxquelles l'herméneutique apporte des lumières nouvelles. Telle est l'ambition de cet ouvrage qui cherche à circonscrire et à articuler les grands modes opératoires de l'interprétation musicale. Interpréter, d'une part, c'est déchiffrerun texte, pour les musiques de tradition écrite. Interpréter, d'autre part, c'est performer des formes sonores en mouvement, avec l'appui ou non d'un texte préalable. Interpréter, enfin, c'est écouter une composition de forces sonores. L'auditeur reste l'interprète en dernière instance, à qui est destinée toute exécution et vers lequel se trament les existences musicales.

Par Johann Michel
Chez Les Editions de Minuit

|

Auteur

Johann Michel

Editeur

Les Editions de Minuit

Genre

Notions

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Interpréter c'est jouer par Johann Michel

Commenter ce livre

 

Interpréter c'est jouer

Johann Michel

Paru le 28/05/2026

224 pages

Les Editions de Minuit

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782707358059
9782707358059
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” “C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Suite à l'affaire Shy Girl, Hachette durcit le contrôle des manuscrits Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.