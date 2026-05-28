Interpréter c'est jouer

La musique exprime-t-elle, en elle-même, une signification, une émotion, une idée particulière ou relève-t-elle de l'ineffable ? Peut-on lire la musique comme on lirait n'importe quel texte ? L'interprète doit-il respecter scrupuleusement le texte musical et les intentions du compositeur ou bien peut-il s'en détacher librement ? Autant de questions auxquelles l'herméneutique apporte des lumières nouvelles. Telle est l'ambition de cet ouvrage qui cherche à circonscrire et à articuler les grands modes opératoires de l'interprétation musicale. Interpréter, d'une part, c'est déchiffrerun texte, pour les musiques de tradition écrite. Interpréter, d'autre part, c'est performer des formes sonores en mouvement, avec l'appui ou non d'un texte préalable. Interpréter, enfin, c'est écouter une composition de forces sonores. L'auditeur reste l'interprète en dernière instance, à qui est destinée toute exécution et vers lequel se trament les existences musicales.